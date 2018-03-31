СМИ: Башкирия входит в число наиболее дотационных регионов России

Башкирия вошла в десятку наиболее дотационных регионов России. В 2018 году трансферты республике из федерального бюджета составят 16,43 млрд рублей.

По сравнению с предыдущим годом эта сумма выросла на 640 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина РФ.

Издание отмечает, что с 90-х годов многие регионы лишились не только политической, но и экономической самостоятельности.

«Если в 1999 году в доходах консолидированного бюджета доля федерального центра составляла 44%, то в 2015 году она уже превысила 70%», — пишет газета.

В Башкирии «все понимают, что реальный хозяин — не Хамитов, а глава «Башнефти», которая входит в «Роснефть»», цитирует газета бывшего замруководителя администрации главы Башкирии Аббаса Галлямова.

Ранее «Реальное время» писало, что единственными регионами-донорами в ПФО остались Татарстан и Самара. При этом размер дотаций Башкортостану за 6 лет вырос в 3,4 раза.