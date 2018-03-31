В отношении владельцев компании «Сумма» возбуждено дело о мошенничестве

В отношении владельцев компании «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и руководителя компании, входящей в «Сумму», Артура Максидова возбуждено дело о преступном сообществе и мошенничестве, сообщает ТАСС.

Их подозревают в хищении бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.



Вчера бизнесмена Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма», допрашивали следователи из-за ситуации со строительством футбольного стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, в котором принимало участие ОАО «Глобалэлектросервис» (дочерняя компания «Суммы»).

Следствие уже выяснило, что песок, который закупался компанией при строительстве стадиона, не отвечал требованиям проекта. Кроме того, из-за разницы в стоимости участникам махинации удалось сэкономить 750 млн рублей, которые и были, по версии следствия, похищены.