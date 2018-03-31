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В Иннополисе в 2018 году планируют построить вторую очередь арендного жилья

12:49, 31.03.2018 1
В Иннополисе в 2018 году планируют построить вторую очередь арендного жилья
Фото: realnoevremya.ru

По программе арендного жилья в 2018 году запланировано строительство второй очереди арендного жилья в Иннополисе — 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс. кв. м.

Сейчас ведутся работы по сборке железобетонных конструкций, навесного фасада, работы по устройству внутренних инженерных систем в трех жилых домах. Еще в трех — работы по устройству фундамента, сообщает пресс-служба президента РТ.

Всего с начала года в Татарстане введено 850,8 тыс. квадратных метров жилья.

Напомним, еще 17 марта было введено около 742,3 тыс. квадратных метров жилья — 30% от плана.

Недвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    я знаю город будет, я знаю саду цвесть. Молодцы! В Татарстане должны быть свои квалифицированные кадры и образование. Зачем отдавать деньги за учебу за пределы республики
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