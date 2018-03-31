«Время Простора»: «Лента» не планирует заходить в Киров

Руководство гипермаркета «Время Простора» опровергло сообщения о продаже площадей федеральной сети «Лента». Закрывать магазин и увольнять сотрудников там не собираются.

«Как работали, так и работаем, ничего не изменилось. Наоборот, площадку развиваем и собираемся развиваться дальше», — приводит портал «Свойкировский.ру» слова представителя комплекса «Время Простора».

Ранее в СМИ появилась информация о планах «Ленты» выкупить помещения гипермаркета. При этом сообщалось о возможном сокращении около 200 сотрудников.