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Верховный суд Татарстана оставил без изменения приговор участникам ОПГ «Тукаевские»

06:39, 31.03.2018
Верховный суд Татарстана оставил без изменения приговор участникам ОПГ «Тукаевские»
Фото: pixabay.com

Верховный суд Татарстана признал виновными в вымогательстве и разбое двух предполагаемых участников ОПГ «Тукаевские» — Александра Максимова и Сергея Григорьева.

«Виновность осужденных Максимова и Григорьева в содеянном установлена имеющимися в материалах уголовного дела и исследованными в судебном заседании доказательствами, полно и правильно изложенными в приговоре», – цитирует коллегию ВС «Коммерсантъ».

Районный суд ранее приговорил Максимова к 8 годам, а Григорьева — к 5 годам лишения свободы. Верховный суд согласился с решением — оба должны отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что список «заслуг» группировщиков пополнился целым рядом поджогов в центре города, которые стали ответом на нежелание бизнесменов платить им дань.

Происшествия Татарстан
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