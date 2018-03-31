Двум россиянам предъявили обвинение из-за беспорядков на Евро-2016

В марте этого года двум российским болельщикам были предъявлены обвинения из-за беспорядков на Евро-2016.

Под стражу заключили Михаила Ивкина. Он, как и другой задержанный российский болельщик, подозревается в участии в массовых беспорядках и избиении английского фаната во время чемпионата Европы. Арест произошел еще 22 марта, сроки заключения под стражу не уточняются, сообщает РБК.

Об еще одном футбольном болельщике из России стало известно 13 марта. Он был заключен под стражу в Марселе. Имя задержанного не разглашалось.



Ранее после футбольного матча в Бильбао начались беспорядки. Погиб полицейский.