Огурцы в Казани подешевели на 40%

С начала марта цена на огурцы в крупнейших торговых сетях столицы Татарстана снизилась на 40%, до 102 рублей за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 28 марта составил 5 479 рублей, увеличившись с начала месяца на 0,8%, а с начала года на 0,5%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56, рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени».



