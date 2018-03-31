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Огурцы в Казани подешевели на 40%

03:35, 31.03.2018 3

С начала марта цена на огурцы в крупнейших торговых сетях столицы Татарстана снизилась на 40%, до 102 рублей за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 28 марта составил 5 479 рублей, увеличившись с начала месяца на 0,8%, а с начала года на 0,5%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56, рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени».

АналитикаОбщество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Огурцы-растение, выращиваемое в теплице, без рисков для урожая. Животноводство в разы затратнее и хлопотнее. Однако, наши отечественные помидоры и огурцы догоняют мясо по цене с пол-года (зиму, часть осени и весны). Помидоры, если принюхаться, немного пахнут помидорами. В этом отличие от импортных. И те и другие без вкуса. Огурцы вкусные за всю зиму не встретила. Хочется разнообразить стол овощами, поэтому покупаем. А что делать?
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  • Анонимно 31 марта
    счастье-то какое!
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  • Анонимно 02 апр
    В набережных Челнах огурцы свх "Майский" стоят 130р за кг. В Казани в агропарке 80 р.
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