Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из РФ до соревнований

Россияне будут выступать в нейтральном статусе

Фото: Динар Фатыхов

Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до командных соревнований в сезоне-2026/27. Россияне будут выступать в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба организации.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований Международным союзом конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. Исключение было сделано только для отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане.

— Нейтральные спортсмены, связанные с членами ISU из России и Белоруссии, могут участвовать в командных соревнованиях в составе команды AIN, при условии соблюдения общих квалификационных критериев для соответствующих событий. Это правило касается таких командных дисциплин, как синхронное катание, командная гонка преследования в конькобежном спорте, эстафеты в шорт-треке и командный чемпионат мира ISU (ISU World Team Trophy). Команда AIN выступает как нейтральная команда, не используя государственную символику, и на каждого члена команды продолжают действовать требования к допуску и условия нейтральности, — указано в заявлении ISU.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее появлялась информация, что окончательное решение по возвращению российских фигуристов на международные соревнования примут 13 июня на заседании Совета ISU. Такие слухи распространились на фоне назначения россиянина Александра Кибалко на пост вице-президента ISU. Однако решение вопроса затянулось до конца июня.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров по фигурному катанию с весны 2022 года. В конце 2025 года санкции были смягчены для некоторых фигуристов, чтобы они смогли выступить на Олимпийских играх — 2026. Но после завершения Игр россиян снова перестали допускать на мировые соревнования.

Напомним, российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник не смогли завоевать медали на Олимпийских играх — 2026. При этом у экспертов возникли сомнения по поводу оценок выступления россиян.



Никита Егоров