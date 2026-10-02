Директор Казанского зооботанического сада ответит на вопросы читателей «Реального времени»
Трансляция будет доступна на сайте издания 6 октября
6 октября в 11:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит директор МБУК «Казанский зооботанический сад» Асия Гиззатуллина. Трансляция будет доступна на сайте издания.
Задать вопрос Асие Гиззатуллиной можно по ссылке. Редакция озвучит его в эфире.
Тезисы к беседе:
- Как проходит адаптация жирафов и слонов и удалось ли уже понять характер каждого нового животного?
- Во что обходится содержание крупных животных и какие инструменты использует зооботсад для увеличения финансовых потоков?
- Где должна проходить граница между коммерцией и обеспечением комфорта для животных?
- Какие главные научные проекты ведет сегодня зооботсад?
- На какой стадии находятся планы по обустройству старой территории и какие животные, предположительно, появятся в Казани в ближайшие годы?
Напомним, в сентябре Казань встретила экзотических гостей: восьмерых жирафов из Намибии. Группу сформировали с перспективой дальнейшего разведения.
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