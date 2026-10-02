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Директор Казанского зооботанического сада ответит на вопросы читателей «Реального времени»

17:21, 02.10.2026

Трансляция будет доступна на сайте издания 6 октября

Директор Казанского зооботанического сада ответит на вопросы читателей «Реального времени»
Фото: взято с сайта kzn.ru

6 октября в 11:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит директор МБУК «Казанский зооботанический сад» Асия Гиззатуллина. Трансляция будет доступна на сайте издания.

Задать вопрос Асие Гиззатуллиной можно по ссылке. Редакция озвучит его в эфире.

Тезисы к беседе:

  • Как проходит адаптация жирафов и слонов и удалось ли уже понять характер каждого нового животного?
  • Во что обходится содержание крупных животных и какие инструменты использует зооботсад для увеличения финансовых потоков?
  • Где должна проходить граница между коммерцией и обеспечением комфорта для животных?
  • Какие главные научные проекты ведет сегодня зооботсад?
  • На какой стадии находятся планы по обустройству старой территории и какие животные, предположительно, появятся в Казани в ближайшие годы?

Напомним, в сентябре Казань встретила экзотических гостей: восьмерых жирафов из Намибии. Группу сформировали с перспективой дальнейшего разведения.

Галия Гарифуллина

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