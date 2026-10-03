Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +6 градусов

В республике будет облачно

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 16 м/с. Температура составит от +1 до +6 градусов. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Галия Гарифуллина