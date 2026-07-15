«Водоканал» восстановил 3,8 км сетей за первое полугодие текущего года

Продолжается реконструкция на Окраинной, Нурлатской, Боевой и других участках

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В текущем году МУП «Водоканал» Казани выполнил реконструкцию 1,8 км сетей водоснабжения по ул. Сибирский тракт, Сафина, Сафиуллина и 2 км сетей водоотведения по ул. Чуйкова, Хибинской, проспекту Ямашева. Работы провели в рамках инвестиционной программы предприятия, утвержденной Минстроем ЖКХ РТ до 2028 года.

Недавно работы завершили на объекте oт ул. Айдарова, 18а пo yл. Нypлaтcкой дo yл. Cимoнoвa. Там проложили 1,3 км нового водопровода, объект подключили к централизованным сетям водоснабжения. Одновременно с этими работами специалисты «Водоканала» обновляют устаревшее оборудование: запорную арматуру, которая обеспечивает надежность и качество воды, а также пожарные гидранты, к которым подключаются во время ЧС.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Так, в 2025 году во всех районах города заменили 302 ед. запорной арматуры, 82 насосных агрегата и 188 пожарных гидрантов.

Сейчас специалисты продолжают реконструкцию сетей водоснабжения по ул. Окраинной, Нурлатской, Боевой и сетей водоотведения по ул. Деревня Универсиады, Оренбургский тракт, Технической. До конца года восстановят канализационный коллектор протяженностью 5,5 км в районе ул. Дубравной, где в прошлом году произошла просадка грунта — коллектор имел 100%-ный износ.

Помимо этого, в рамках инвестпрограммы ремонтируют сооружения, разрабатывают проектно-сметную документацию для будущих объектов и модернизируют технологическое оборудование.

В прошлом году в рамках инвестпрограммы «Водоканал» восстановил 5,5 км канализации и 4,4 км водопровода.