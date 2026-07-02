В июне в лагерях Татарстана отдохнули более 95 тыс. детей

В этом году планируется увеличить число участников республиканской летней оздоровительной кампании более чем на 8 тысяч

Фото: Артем Дергунов

За первый месяц лета в детских оздоровительных лагерях Татарстана отдохнули более 95 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центра «Лето», который занимается мониторингом детского отдыха в регионе.

По данным центра, в Татарстане функционирует 1 309 различных организаций, способных одновременно принять 92 467 детей. В их числе находятся стационарные, палаточные и пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха.

В этом году планируется увеличить число участников республиканской летней оздоровительной кампании более чем на 8 тысяч по сравнению с прошлым годом.

— В этом сезоне предстоит оздоровить 175 651 ребенка, — отметила директор центра «Лето» Нина Шимина.

Она подчеркнула, что первый летний месяц традиционно считается самым ответственным, так как в этот период идет настройка систем безопасности, питания и педагогических программ. Также ведется мониторинг готовности лагерей к последующим сменам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

К 30 июня в Татарстане работало 103 стационарных детских лагеря, предлагающих разнообразные смены: социально-педагогические, гражданско-патриотические, художественно-творческие, научно-технические и другие.

В пришкольных лагерях за месяц отпраздновали лето 58 656 детей, а в палаточных — 1 889. Последние насчитывают 17 площадок, где программы насыщены спортивными соревнованиями, квестами, викторинами и патриотическими играми в духе «Зарницы».

Для поддержки родителей и детей в рамках летней кампании работает круглосуточная горячая линия по вопросам детского отдыха: 8 (843) 207-28-73. За этот период на нее поступило свыше 1,5 тысячи обращений, в основном касающихся выбора лагерей, получения путевок, документов и связи с детьми в лагерях.

Никита Егоров