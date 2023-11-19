Макс Ферстаппен выиграл гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1», сообщает RT.

Вторым к финишу пришел Шарль Леклер из Ferrari (+2,070), а замкнул лидерскую тройку напарник Ферстаппена Серхио Перес (+2,241).

При этом Ферстаппен получил пятисекундный штраф в начале гонки за выдавливание с трассы Леклера.

Напомним, в прошлом году «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в 2022 году в связи с военными действиями на Украине.



Указывалось, что чемпионат приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и ставит перед собой цель объединения наций. «Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации», — говорилось в заявлении.

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Максим Кокунин