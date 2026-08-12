Финалисты «Новой волны» создали памятный барельеф для Казани

В Казани прошло традиционное творческое мероприятие фестиваля «Новая волна». Финалисты конкурса приняли участие в лепке памятного барельефа — традиции, которую фестиваль соблюдает из года в год. Руководила процессом скульптор Зульфия Мухамедьянова. Каждый из участников оставил на глине знак своего участия: казанец Игнат Изотов вылепил эчпочмак, белорусская финалистка София Рустамова — василек. Место установки готового барельефа пока держат в секрете, церемония открытия состоится ближе к финалу.
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