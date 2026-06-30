Минфин Башкирии отложил выпуск облигаций на 7 млрд рублей
Изначально сбор заявок был запланирован на 1 июля, а техническое размещение — на 3 июля
Министерство финансов Башкирии перенесло размещение трехлетних облигаций серии 34018 объемом 7 млрд рублей на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Изначально сбор заявок был запланирован на 1 июля, а техническое размещение — на 3 июля. Выпуск предусматривал фиксированный ежемесячный купон и амортизацию, при этом ориентир по купонной ставке объявлен не был.
Сейчас в обращении находятся шесть выпусков облигаций республики общим объемом 25,175 млрд рублей с учетом амортизации.
Предельный объем размещения государственных ценных бумаг Башкирии на 2026 год установлен на уровне 23 млрд рублей со сроком погашения до 2032 года. Доходы бюджета республики на 2026 год утверждены в размере 316,2 млрд рублей, расходы — 338,7 млрд рублей, дефицит составляет 22,5 млрд рублей.
Напомним, что ранее Башкирия продала «Роснефти» часть пакета акций «Башнефти» за 14,8 млрд рублей. Продажа части пакета была осуществлена с условием возможного обратного выкупа в будущем, когда у республики появится такая возможность.
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