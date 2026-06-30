Минфин Башкирии отложил выпуск облигаций на 7 млрд рублей

Изначально сбор заявок был запланирован на 1 июля, а техническое размещение — на 3 июля

Фото: Динар Фатыхов

Министерство финансов Башкирии перенесло размещение трехлетних облигаций серии 34018 объемом 7 млрд рублей на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Изначально сбор заявок был запланирован на 1 июля, а техническое размещение — на 3 июля. Выпуск предусматривал фиксированный ежемесячный купон и амортизацию, при этом ориентир по купонной ставке объявлен не был.

Сейчас в обращении находятся шесть выпусков облигаций республики общим объемом 25,175 млрд рублей с учетом амортизации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предельный объем размещения государственных ценных бумаг Башкирии на 2026 год установлен на уровне 23 млрд рублей со сроком погашения до 2032 года. Доходы бюджета республики на 2026 год утверждены в размере 316,2 млрд рублей, расходы — 338,7 млрд рублей, дефицит составляет 22,5 млрд рублей.

Напомним, что ранее Башкирия продала «Роснефти» часть пакета акций «Башнефти» за 14,8 млрд рублей. Продажа части пакета была осуществлена с условием возможного обратного выкупа в будущем, когда у республики появится такая возможность.

Наталья Жирнова