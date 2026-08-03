Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов по качеству дорог
На конец 2025 года нормативным требованиям отвечало 65,8% дорог
Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов по качеству дорог, который подготовило РИА «Новости».
На конец 2025 года нормативным требованиям в Татарстане отвечало 65,8% дорог. Плотность трасс — 483 км на 1 тыс. кв. км.
В топ-10 вошли Москва, Челябинская область, Ингушетия, Севастополь, ХМАО, Адыгея, Краснодарский край, Дагестан, Московская и Тюменская область. Санкт-Петербург занял 11-е место. 14-ю строчку рейтинга заняла Башкирия.
Напомним, в июне в Татарстане объявили тендеры на ремонт трассы Р-239 на 1,5 млрд рублей. Один из крупных контрактов стоимостью 559,8 млн рублей предусматривает устройство слоев износа на участке дороги с 109-го по 141-й километр.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».