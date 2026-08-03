Число пострадавших при атаке на склад Wildberries под Владимиром выросло до двух

Женщина получила «незначительное повреждение ноги», госпитализация не требуется

Число пострадавших при атаке на склад Wildberries под Владимиром выросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем канале в «Максе».

— Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта. Незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется, — рассказал он.



Напомним, молодой мужчина в результате атаки получил повреждение в области головы — по предварительным данным, без серьезных последствий. Его увезли на «скорой».

На складском комплексе Wildberries сегодня после атаки БПЛА вспыхнул пожар. Людей эвакуировали, на месте работают пожарные расчеты.

Галия Гарифуллина