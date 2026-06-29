Акционеры «Аэрофлота» одобрили дивиденды с доходностью 13,6%

Дата «отсечки» — 17 июля 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Акционеры «Аэрофлота», как ранее и члены СД, решили выплатить дивиденды за 2025 год из расчета 5,29 рубля на обыкновенную акцию. Об этом пишет ТАСС.

Отметим, что при текущей цене акции (38,93 рубля) дивидендная доходность составит 13,6% годовых.

На выплату дивидендов направят 21 млрд рублей. Дата «отсечки» — 17 июля 2026 года.

По итогам 2024 года «Аэрофлот» выплатил дивиденды из расчета 5,27 рубля на акцию, всего на эти цели было направлено почти 20,95 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО «Аэрофлот» состоит из 3 975 771 215 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшим акционером является Российская Федерация с долей 73,77%, в свободном обращении находится 25,03% акций.

Никита Егоров