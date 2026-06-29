Суд запретил деятельность кафе «Кишмиш» в Казани на месяц

В заведении не соблюдались правила приготовления и хранения еды, инвентарь не был промаркирован, а сотрудники не проходили обязательные медосмотры

В Казани суд на 30 суток приостановил работу кафе «Кишмиш» после проверки Роспотребнадзора Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки в заведении выявили многочисленные нарушения санитарных норм: не соблюдались правила приготовления и хранения еды, инвентарь не был промаркирован, а сотрудники не проходили обязательные медосмотры. Также у части продукции не было маркировки и документов.

Кроме того, специалисты обнаружили в блюдах и смывах с поверхностей бактерии кишечной палочки и стафилококк. После проверки на предпринимателя составили протоколы, помещение опечатали, а материалы передали в суд. Суд постановил временно закрыть кафе на 30 суток.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане возбудили уголовные дела из-за поддельных медкнижек в кафе в аэропорту Бегишево. Кроме того, в кафе обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки.

Наталья Жирнова