Российские военные продвинулись к западной границе ДНР и ведут наступление под Днепропетровском

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска продолжают наступление на территории Украины. В Минобороны сообщили о продвижении группировок войск «Центр» и «Восток» в глубину обороны противника.

Согласно заявлению ведомства, подразделения 55-й мотострелковой бригады из состава группировки «Центр» вышли к западной границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области.

В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на территории Днепропетровской области.

Накануне Вооруженные силы России провели серию высокоточных ударов по военным предприятиям и объектам в Киеве.

Рената Валеева