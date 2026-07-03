В двух районах Татарстана впервые хотят разрешить охотиться на медведей

При этом в республике предлагается установить лимит на добычу

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане впервые рассматривается возможность разрешения охоты на бурого медведя в Мамадышском и Рыбно-Слободском районах. Соответствующий проект указа раиса республики о лимитах добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года успешно прошел государственную экологическую экспертизу.

По информации из документа, в республике предлагается установить лимит на добычу 7 бурых медведей. Охота может быть разрешена в двух охотничьих угодьях — «Шумбут» и «Билярское», где, согласно учетным данным, обитает 71 особь.

Кроме того, проект, который прошел оценку сотрудников министерства экологии Татарстана, Казанского зооботсада и Казанского федерального университета, также включает лимиты на добычу других охотничьих животных: 1 057 лосей, 1 063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, четырех рысей и 217 барсуков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество кабанов уменьшилось в 11 раз за пять лет.

Никита Егоров