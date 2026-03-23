Блогер Лерчек ослепла на один глаз

Ранее ей диагностировали рак желудка четвертой стадии

Блогер Валерия Чекалина, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, ослепла на правый глаз, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в своем Instagram*.

Девушка прошла первую химию и иммунную терапию, а вскоре начнется вторая из девяти запланированных процедур.

— Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше. Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии, — написал он.

В конце февраля Валерия Чекалина родила четвертого ребенка, а спустя несколько дней была госпитализирована в онкологическую реанимацию. В настоящее время блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

В понедельник, 16 марта, суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и отменил домашний арест. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалина и ее бывший супруг Артем продавали фитнес‑марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 млн рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы с ложными сведениями.

Рената Валеева