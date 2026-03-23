Блогер Лерчек ослепла на один глаз

21:29, 23.03.2026

Ранее ей диагностировали рак желудка четвертой стадии

Фото: скриншот из видео "Сына блогера Лерчек госпитализировали с травмой легких в Москве" на канале "Новости 24/7"

Блогер Валерия Чекалина, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, ослепла на правый глаз, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в своем Instagram*.

Девушка прошла первую химию и иммунную терапию, а вскоре начнется вторая из девяти запланированных процедур.

— Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше. Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии, — написал он.

В конце февраля Валерия Чекалина родила четвертого ребенка, а спустя несколько дней была госпитализирована в онкологическую реанимацию. В настоящее время блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

В понедельник, 16 марта, суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и отменил домашний арест. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалина и ее бывший супруг Артем продавали фитнес‑марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 млн рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы с ложными сведениями.

Рената Валеева
Справка

* деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

