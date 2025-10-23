В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут самострои

Владельцев самостроев обязаны самостоятельно демонтировать свои объекты до 10 ноября 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани опубликовала распоряжение о демонтаже незаконно установленных объектов. Речь идет о гаражах и хозяйственных постройках, которые подлежат сносу в ближайшие месяцы. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии города.

Документ обязывает владельцев самостроев самостоятельно демонтировать свои объекты до 10 ноября 2025 года.

В перечень вошли четыре объекта:

гараж на улице Студеной, вблизи дома 27;

гаражи на улице Глазунова, вблизи дома 6 (и Авангардной, 171Б);

гаражи на улице Авангардной, вблизи дома 171;

хозяйственные постройки возле дома №11 по улице Малой Кабанной.

Собственники этих объектов в документах не значатся. Если демонтаж не будет произведен в добровольном порядке, с 26 декабря 2025 года власти приступят к принудительному сносу. Все демонтированные объекты будут перемещены на хранение по адресу: улица Алебастровая, дом 7.



Анастасия Фартыгина