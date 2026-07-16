Доля банкротств по инициативе ФНС выросла на 7,6% за год

Общее число банкротств также выросло

Фото: Анастасия Фартыгина

По данным Федресурса, во втором квартале 2026 года налоговая служба стала инициатором почти 25% всех процедур банкротства юридических лиц. Этот показатель вырос на 7,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Общее число процедур банкротства, как начальной, так и завершающей, также увеличилось по сравнению с результатом прошлого года, — передают данные «Ведомости».

Эксперты связывают это с экономической ситуацией и укреплением позиций ФНС в делах о несостоятельности. Ранее в Арбитражном суде Татарстана начали процедуру банкротства чистопольского производителя автокомпонентов.

Вадим Вахрушев