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Две трети россиян считают роль США в мире отрицательной

17:02, 16.07.2026

Лишь 9% положительно оценивают США

Две трети россиян считают роль США в мире отрицательной
Фото: Brandon Day for Unsplash

Большинство россиян (66%) считают, что Соединенные Штаты играют в современном мире скорее отрицательную роль. Лишь 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения, полагая, что влияние США носит положительный характер. Такие данные приводит Фонд «Общественное мнение».

— 22% опрошенных думают, что влияние США в мире в последнее время снижается, — сказано в данных опроса.

23% респондентов уверены, что роль США в мире в последнее время растет — в качестве признаков они называют вмешательство во внутренние дела других стран и агрессивную внешнюю политику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении поддержать законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Вадим Вахрушев

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