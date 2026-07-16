Две трети россиян считают роль США в мире отрицательной
Лишь 9% положительно оценивают США
Большинство россиян (66%) считают, что Соединенные Штаты играют в современном мире скорее отрицательную роль. Лишь 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения, полагая, что влияние США носит положительный характер. Такие данные приводит Фонд «Общественное мнение».
— 22% опрошенных думают, что влияние США в мире в последнее время снижается, — сказано в данных опроса.
23% респондентов уверены, что роль США в мире в последнее время растет — в качестве признаков они называют вмешательство во внутренние дела других стран и агрессивную внешнюю политику.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении поддержать законопроект об ужесточении антироссийских санкций.
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