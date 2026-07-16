Татарстан вошел в топ-5 регионов по использованию БПЛА в сельском хозяйстве

Площадь обработанных агродронами полей в России вырастет до 1 млн га

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Татарстан вошел в пятерку регионов — лидеров по использованию беспилотных авиасистем в посевной кампании 2026 года. Список возглавили Самарская область, Приморский край, Республика Татарстан, Алтайский край и Липецкая область, сообщает РСХБ по ПФО.

— По нашим прогнозам, прирост валового сбора зерновых и масличных культур в России за счет применения агродронов может вырасти с 300 тыс. тонн в этом году до 2 млн тонн к 2030 году, — сообщает пресс-служба.

По прогнозам, в 2026 году площадь полей, обработанных агродронами, вырастет на треть — до 1 058 тыс. га. В 2025 году этот показатель составлял 781 тыс. га. Применение беспилотников позволяет снижать затраты на мониторинг до 40% и повышать производительность уборки до 20%.

Ранее, в ходе Международной выставки-форума «Дрон Экспо — 2026» в Казани, был представлен сельскохозяйственный беспилотник «Небесный трактор».



Вадим Вахрушев