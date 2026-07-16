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Правительство списало долги девяти регионам на 8,37 млрд рублей

15:12, 16.07.2026

Средства, высвобожденные за счет списания, направлялись на развитие инфраструктуры и модернизацию ЖКХ

Правительство списало долги девяти регионам на 8,37 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Кабмин принял решение о списании части бюджетной задолженности еще девяти субъектов РФ. Общая сумма, на которую уменьшится долговая нагрузка, превышает 8,3 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

— В общей сложности это коснется республик Алтай, Башкортостан и Чеченской Республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей, — передает ТАСС слова председателя правительства.

Он добавил, что списание производится в рамках президентского поручения и распространяется на субъекты, которые активно вкладывают средства в развитие инженерной инфраструктуры, коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. Им системно списывают две трети задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее сообщалось, что средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года достиг 722 баллов.

Вадим Вахрушев

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