Правительство списало долги девяти регионам на 8,37 млрд рублей

Средства, высвобожденные за счет списания, направлялись на развитие инфраструктуры и модернизацию ЖКХ

Фото: Максим Платонов

Кабмин принял решение о списании части бюджетной задолженности еще девяти субъектов РФ. Общая сумма, на которую уменьшится долговая нагрузка, превышает 8,3 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

— В общей сложности это коснется республик Алтай, Башкортостан и Чеченской Республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей, — передает ТАСС слова председателя правительства.

Он добавил, что списание производится в рамках президентского поручения и распространяется на субъекты, которые активно вкладывают средства в развитие инженерной инфраструктуры, коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. Им системно списывают две трети задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее сообщалось, что средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года достиг 722 баллов.

Вадим Вахрушев