Завершены работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на Нижнекамск

После инцидента поступали обращения от жителей села Иштеряково о загрязнении реки Тунгучи

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В Татарстане завершены работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атакой беспилотников на Нижнекамский промышленный узел. Об этом информировала пресс-служба Тукаевского района РТ со ссылкой на исполком Нижнекамска.

После инцидента поступали обращения от жителей села Иштеряково о загрязнении реки Тунгучи.

— Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атакой БПЛА на Нижнекамский промышленный узел, завершены. Пожарная пена в реку не поступает и отсутствует в районе села Иштеряково, — говорится в сообщении.



Администрация района находится в постоянном контакте с надзорными органами Республики Татарстан, просит жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.