Жители Татарстана за полгода отдали мошенникам более 2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Жители Татарстана за полгода из-за действий мошенников потеряли в общей сложности более 2 млрд рублей. Ежедневно татарстанцы отдают злоумышленникам крупные суммы, сообщили в пресс-службе МВД России по республике.



Только за минувшие сутки в отделы полиции поступило 12 заявлений о действиях мошенников, в результате которых преступники получили 12 млн рублей.

Пенсионерка 1944 года рождения из Казани поверила мошенникам, которые предложили ей выгодно инвестировать деньги. В течение двух недель она отправила на номера телефонов злоумышленников более 4 млн рублей. Аферисты выманили у нее еще 1 млн, пообещав огромную прибыль. Женщина поняла, что ее обманули, и заявила в полицию.

Мошенникам удалось обмануть многих: 45-летнего водителя из Нижнекамска (он отдал злоумышленникам 1,5 млн рублей), рабочего 1976 года рождения из Балтасинского района (600 тыс.) и 37-летнюю неработающую жительницу Казани (900 тыс.).

В конце июня в Казани вынесли приговор 19-летнему жителю столицы Татарстана и 20-летнему челнинцу — их признали виновными в пособничестве телефонным мошенникам. Молодые люди в апреле этого года работали на мошенников: звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками банка, убеждали в необходимости перевести средства на «безопасные» счета. Деньги попадали на счета обвиняемых, основную их часть они переводили организаторам, оставляя себе процент за «работу».



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Маргарита Головатенко