ПВО сбила 376 украинских дронов за ночь над 13 регионами России

В Ростовской области загорелись два хранилища нефтепродуктов

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над 13 регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. В результате атаки произошли возгорания на объектах хранения нефтепродуктов в Ростовской области, на Ильском НПЗ в Краснодарском крае и в морском порту Таганрога.

— Над Ростовской областью уничтожили более 30 беспилотников: над Таганрогом, Азовом, Азовским и Матвеево-Курганским районами, — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Азове загорелись два объекта хранения нефтепродуктов, в одном из сел дрон атаковал административное здание. Пострадавших нет.

В Таганроге обломки повредили окна и двери частного дома, загорелись крыша административного здания и объект в морском порту. Власти эвакуировали жителей из зоны ЧС.

В Краснодарском крае на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за обломков дронов. Также фрагменты упали во дворе частного дома и на предприятии в станице Северской.

Ранее в Ставропольском крае ввели режим ЧС после атаки БПЛА на промышленный объект.





Вадим Вахрушев