Коммунист и пионеры: в Казани возложили цветы к памятнику вождю пролетариата

11:52, 09.07.2022 12 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов начал свой визит в Казань с посещения памятника Ленину на площади Свободы. Здесь коммунисты почтили память вождя пролетариата возложением венков и цветов.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:38
    похож на актера.ю с мейком... )
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