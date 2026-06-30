Кабмин РФ распорядился закрыть ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
Через эти пункты пропуска будет временно прекращено перемещение пассажиров, транспортных средств, товаров и грузов
Правительство России приняло решение закрыть ряд пунктов пропуска на государственной границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Соответствующее распоряжение опубликовано Кабмином России.
Ограничения вступят в силу с 1 июля 2026 года. Через указанные пункты пропуска будет временно прекращено перемещение пассажиров, транспортных средств, товаров и грузов.
Под действие распоряжения попали железнодорожные пункты пропуска Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург-Финляндский и Светогорск на границе с Финляндией, Печоры-Псковские на границе с Эстонией, а также Пыталово на границе с Латвией.
Документ также предусматривает, что Министерство иностранных дел России должно уведомить о принятом решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии.
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