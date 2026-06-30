Кабмин РФ распорядился закрыть ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Через эти пункты пропуска будет временно прекращено перемещение пассажиров, транспортных средств, товаров и грузов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Правительство России приняло решение закрыть ряд пунктов пропуска на государственной границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Соответствующее распоряжение опубликовано Кабмином России.



Ограничения вступят в силу с 1 июля 2026 года. Через указанные пункты пропуска будет временно прекращено перемещение пассажиров, транспортных средств, товаров и грузов.

Под действие распоряжения попали железнодорожные пункты пропуска Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург-Финляндский и Светогорск на границе с Финляндией, Печоры-Псковские на границе с Эстонией, а также Пыталово на границе с Латвией.

Документ также предусматривает, что Министерство иностранных дел России должно уведомить о принятом решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии.

Наталья Жирнова