Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему взносов в НПФ

За двенадцать месяцев жители и предприятия Татарстана вложили в финансовые инструменты НПФ 18,8 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял пятое место в России по объему взносов граждан в программы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 год. Такие данные приводятся в аналитическом отчете НПФ «Эволюция», основанном на статистике Банка России.

За двенадцать месяцев жители и предприятия Татарстана вложили в финансовые инструменты НПФ 18,8 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего года.

Основным драйвером роста стала программа долгосрочных сбережений (ПДС), на которую пришлось 77% всех поступлений в республике, или 14,5 млрд рублей. По этому показателю Татарстан занимает четвертое место среди всех субъектов России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) взносы достигли 4,3 млрд рублей. При этом ключевую роль сыграли юридические лица: работодатели республики вложили 3,4 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Их доля в структуре НПО составила около 75%. Объем самостоятельных взносов физических лиц составил 0,9 млрд рублей.

В целом по России за 2025 год объем взносов граждан в программы НПФ достиг 630,8 млрд рублей (рост в 2,4 раза), где основной вклад (72%) также обеспечила программа долгосрочных сбережений.

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Зульфат Шафигуллин