Минниханов прибыл с рабочим визитом в Мордовию
Раис Татарстана встретился с губернатором Артемом Здуновым
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Мордовию. Вместе с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым в селе Аксеново они возложили цветы к памятнику воинам боевых действий и почтили память погибших в годы войны.
Руководители посетили местный дом культуры — центр развития народного творчества. На базе сельского клуба сформировано десять клубных объединений, включая вокальный ансамбль «Ляйсан». В марте этого года началась масштабная реконструкция объекта: в ходе работ будут полностью обновлены инженерные коммуникации, кровля, фасад и внутренние помещения здания.
Кроме того, Минниханов осмотрел местную мечеть, построенную в 2011 году с финансовой поддержкой руководителя местного крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш».
Визит раиса Татарстана проходит на фоне проведения в селе Аксеново XII Всероссийского сельского Сабантуя.
Ранее стало известно, что предприятия Мордовии будут развивать сотрудничество с Казанским вертолетным заводом.
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