Минниханов прибыл с рабочим визитом в Мордовию

Раис Татарстана встретился с губернатором Артемом Здуновым

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Мордовию. Вместе с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым в селе Аксеново они возложили цветы к памятнику воинам боевых действий и почтили память погибших в годы войны.

Руководители посетили местный дом культуры — центр развития народного творчества. На базе сельского клуба сформировано десять клубных объединений, включая вокальный ансамбль «Ляйсан». В марте этого года началась масштабная реконструкция объекта: в ходе работ будут полностью обновлены инженерные коммуникации, кровля, фасад и внутренние помещения здания.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, Минниханов осмотрел местную мечеть, построенную в 2011 году с финансовой поддержкой руководителя местного крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш».

Визит раиса Татарстана проходит на фоне проведения в селе Аксеново XII Всероссийского сельского Сабантуя.

Ранее стало известно, что предприятия Мордовии будут развивать сотрудничество с Казанским вертолетным заводом.

Зульфат Шафигуллин