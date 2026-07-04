Путин потребовал выявить подстрекателей боевых действий на Украине

Для ответственных решений нужен анализ вовлеченности сторон, считает президент России

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин призвал проанализировать вовлеченность союзников Украины в подстрекательство к боевым действиям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

— Президент также говорил о том, что необходимо сделать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий, подчеркнув, что этот анализ потребуется для принятия ответственных решений, — заявил Песков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, накануне в Кремле сообщили о полном освобождении Константиновки в ДНР. Путин назвал это очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ.

Ранее Совет ЕС продлил экономические санкции против России до июля 2027 года.

Зульфат Шафигуллин