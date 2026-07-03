МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Татарстане в ближайшие часы

Неблагоприятные погодные условия сохранятся местами в ночь на 4 июля, сообщают в МЧС.

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане в ближайшие 1—3 часа ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—17 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся местами в ночь на 4 июля 2026 года, сообщают в МЧС.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам, не укрываться под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередачи. Также советуют следить за детьми и оказывать помощь пожилым и маломобильным людям.

Напомним, что в выходные прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра до 15—20 м/с при температуре до +31 градуса днем. В начале следующей недели сохранится схожая погода с дождями и понижением температуры от +22 до +27 градусов.

Наталья Жирнова