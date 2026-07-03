Погода в Татарстане в начале недели сменится с жары на дожди и грозы

В прошедшие сутки на большей части региона было сухо

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды с чередованием жары и дождей, сообщает Гидрометцентр республики.

В прошедшие сутки на большей части региона было сухо, однако на востоке отмечались дожди и грозы. Температура днем составляла до +26 градусов, ночью — до +17 градусов. В выходные прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра до 15—20 м/с при температуре до +31 градуса днем.

В начале следующей недели сохранится схожая погода с дождями и понижением температуры от +22 до +27 градусов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, что на набережной озера Нижний Кабан в Казани началось масштабное озеленение. «Высадка растений не только будет положительно влиять на природный баланс территории, но и создает естественную тень для приятных прогулок в жаркую погоду», — говорится в сообщении Института развития городов Татарстана.

Наталья Жирнова