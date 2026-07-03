Минобороны предложило проводить медосвидетельствование контрактников только при увечьях и заболеваниях

Закон опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

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Минобороны России разработало законопроект, который предусматривает изменение порядка медицинского освидетельствования военнослужащих по контракту и мобилизованных, сообщает «Парламентская газета». Документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, обязательное медицинское освидетельствование предлагается проводить только при наличии увечий, ранений, травм, контузий или заболеваний, которые могут повлиять на годность к военной службе. Выявлять такие состояния планируется в ходе медицинских осмотров, порядок проведения которых должно определить Минобороны России.

Ранее Госдума одобрила списание долгов по кредитам участникам СВО и их супругам — до 10 млн рублей. Для этого необходимо подписать контракт на срок не менее года.

Наталья Жирнова