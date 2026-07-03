Аналитики назвали Казань одним из самых популярных направлений для летнего путешествия

По данным исследования, этим летом россияне чаще выбирают два формата отдыха: короткие поездки на одну-две ночи и полноценный отпуск продолжительностью около 11 дней

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число самых популярных городов России для коротких летних поездок. К такому выводу пришли аналитики «Авито Путешествий», изучившие предпочтения туристов в текущем сезоне.

По данным исследования, этим летом россияне чаще выбирают два формата отдыха: короткие поездки на одну-две ночи и полноценный отпуск продолжительностью около 11 дней. Для городских путешествий на выходные наиболее востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород.

Аналитики также отмечают рост спроса на загородные дома для короткого отдыха — по сравнению с прошлым летом он увеличился на 10%. В то же время количество бронирований загородного жилья на срок от семи ночей выросло на 17%, что свидетельствует о сохраняющемся интересе россиян к длительным летним отпускам.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Июль в Татарстане обещает насыщенную культурную и спортивную программу: в Казани и за ее пределами пройдут крупные фестивали, концерты, театральные премьеры и городские события под открытым небом. Подробнее — в афише «Реального времени».

Наталья Жирнова