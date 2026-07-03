Минтранс России предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей

Семьи с четырьмя и более детьми смогут бесплатно парковаться сразу два авто

Фото: Артем Дергунов

Минтранс России предложил расширить льготы по бесплатной парковке для многодетных семей. Согласно рекомендациям, семьи с четырьмя и более детьми смогут получать бесплатную парковку сразу для двух автомобилей. Ранее такая льгота действовала только для одного транспортного средства, сообщила пресс-служба министерства.



Рекомендации направлены региональным властям, которые принимают окончательные решения относительно введения льгот для многодетных семей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Поддержка семей с детьми — ключевой приоритет нашего ведомства. Введение бесплатной парковки для двух автомобилей станет значимым шагом к улучшению условий жизни этих семей. Мы надеемся, что данное нововведение поможет облегчить повседневные заботы родителей и сделает их жизнь более комфортной, — отметил замминистра транспорта Алексей Шило.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался среди регионов России, где часто повреждают припаркованные авто.

Никита Егоров