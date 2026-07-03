На набережной озера Нижний Кабан в Казани началось масштабное озеленение

Планируется высадить около 92 702 растений

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Территорию озера Нижний Кабан в Казани начали озеленять. В рамках проекта специалисты высадят первую сотню растений на набережной. На сегодняшний день уже высажено 93 дерева. Среди них черемуха, ива, клен, сосна и другие породы.

— Высадка растений не только будет положительно влиять на природный баланс территории, но и создает естественную тень для приятных прогулок в жаркую погоду, — говорится в сообщении Института развития городов Татарстана.

В ближайшее время, после завершения монтажа системы автоматического полива, специалисты приступят к высадке кустарников и многолетних растений. Всего в рамках проекта планируется высадить около 92 702 растений:

деревья — 586 штук;

крупные кустарники — 6606 штук;

мелкие кустарники — 12 770 штук;

многолетние цветы — 12 160 штук;

злаки — 35 000 штук;

весеннецветущие (мелколуковичные) — 5000 штук;

водные растения — 20 580 штук.

предоставлено Институтом развития городов Татарстана

План проекта сочетает декоративное и природное озеленение, сохраняя при этом акцент на местных, хорошо зимующих в климате Татарстана видах. Доминирующим растением в цветущих зонах станет декоративная яблоня разных сортов. Ее дополнят сирень, рябина, различные виды ив, каштан, клен, ольха, калина, шиповник, спирея, кизильник и пузыреплодник.

Особое внимание уделено злаковым и водным растениям: осоке береговой, щучке, яснотке, дербеннику и другим видам, которые помогут создать естественный прибрежный ландшафт. Колористическое решение построено по двухуровневому принципу. В зонах цветущих посадок преобладает яркая розово-белая гамма весеннего цветения яблонь, сирени, рябины и спирей. В то же время природные зоны выдержаны в спокойной зелено-серо-коричневой палитре ивы, ольхи, черемухи, дерена и клена, имитируя естественные прибрежные заросли.

Параллельно с озеленением на территории ведутся масштабные строительно-монтажные работы. В них задействовано более 120 специалистов. На сегодняшний день выполнено порядка 69% от общего объема. Уже наполовину завершен монтаж металлических оснований для будущих дорожек, уложена треть деревянного настила, установлено 790 метров ограждений. Мастера начали укладывать гранитные ступени у воды, приводят в порядок здание многофункционального центра и прокладывают все необходимые коммуникации — от электричества до водоснабжения. Кроме того, строители уже приступили к подготовке площадки для будущего фонтана.

Реализация проекта позволит создать на набережных озера Кабан современное, экологичное и уютное общественное пространство, которое станет новым центром притяжения для жителей и гостей Казани.

Никита Егоров