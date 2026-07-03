Минюст включил в реестр иноагентов четырех человек и видеопроект «РОМБ»*
В обновленный список также включили литературного критика Галину Юзефович*, журналистку Екатерину Аренину (Алалыкину)* и Инну Березкину*
Минюст России 3 июля включил в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, журналистку Екатерину Аренину (Алалыкину)*, Инну Березкину*, а также российский видеопроект «РОМБ»*. Об этом говорится в распоряжениях ведомства.
В обосновании решения отмечается, что указанные лица и проект, по данным Минюста, участвовали в распространении материалов иностранных агентов, а также информации, связанной с деятельностью организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, им вменяется распространение недостоверных сведений о решениях органов власти и позиции по отдельным вопросам внешней и внутренней политики.
Отдельно в отношении видеопроекта «РОМБ» указано, что он, по данным ведомства, распространял материалы, формирующие негативный образ Вооруженных сил РФ, и выступал против проведения специальной военной операции.
Напомним, что ранее медиагруппу «Автономное Действие»* и проект «Эхо»* в России признали иноагентами.
Справка
*признан Минюстом России иностранным агентом
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