Минюст включил в реестр иноагентов четырех человек и видеопроект «РОМБ»*

В обновленный список также включили литературного критика Галину Юзефович*, журналистку Екатерину Аренину (Алалыкину)* и Инну Березкину*

Минюст России 3 июля включил в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, журналистку Екатерину Аренину (Алалыкину)*, Инну Березкину*, а также российский видеопроект «РОМБ»*. Об этом говорится в распоряжениях ведомства.

В обосновании решения отмечается, что указанные лица и проект, по данным Минюста, участвовали в распространении материалов иностранных агентов, а также информации, связанной с деятельностью организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, им вменяется распространение недостоверных сведений о решениях органов власти и позиции по отдельным вопросам внешней и внутренней политики.

Отдельно в отношении видеопроекта «РОМБ» указано, что он, по данным ведомства, распространял материалы, формирующие негативный образ Вооруженных сил РФ, и выступал против проведения специальной военной операции.



Напомним, что ранее медиагруппу «Автономное Действие»* и проект «Эхо»* в России признали иноагентами.

Наталья Жирнова