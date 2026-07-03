В Казани вновь можно подать документы в визовый центр Кипра

Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Визовый сбор для заявителей старше 12 лет установлен на уровне 90 евро, для детей от 6 до 12 лет — 45 евро

Фото: Реальное время

В России с 6 июля возобновляется прием документов на визы на Кипр через визовые центры BLS International. Об этом сообщает посольство Кипра в Москве, сообщает RT.

Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Визовый сбор для заявителей старше 12 лет установлен на уровне 90 евро, для детей от 6 до 12 лет — 45 евро. Визовые центры Кипра будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее с 15 июня прием документов на кипрские визы осуществлялся только через консульский отдел посольства и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Между тем визовый центр Франции в Москве ограничил подачу документов по доверенности. Для заявителей это означает, что передача документов через представителей, включая передачу паспорта, станет невозможной.

Наталья Жирнова