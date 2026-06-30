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Визовый центр Франции в Москве ограничил подачу документов по доверенности

21:17, 30.06.2026

Для заявителей это означает, что передача документов через представителей, включая передачу паспорта, станет невозможной

Визовый центр Франции в Москве ограничил подачу документов по доверенности
Фото: Latrach Med Jamil on Unsplash

С 15 июля визовый центр Франции в Москве меняет правила подачи документов на шенгенские визы и прекращает прием заявлений по нотариальной доверенности. Теперь большинству заявителей потребуется личное присутствие при подаче документов, сообщает АТОР.

Согласно новым правилам, подать заявление смогут сам заявитель, а также родитель или законный опекун несовершеннолетнего. Также допускается подача через близких родственников — супруга, родителя или ребенка, при условии подтверждения родства и наличия ранее сданной биометрии в течение последних 59 месяцев.

Для заявителей это означает, что передача документов через представителей, включая передачу паспорта, станет невозможной. При этом услуги по подготовке документов и записи в визовый центр сохраняются у турагентств и визовых специалистов.

скриншот из видео "Welcome to the Louvre - Bienvenue au Louvre - Musée du Louvre" с канала "Musée du Louvre"

Эксперты отмечают, что изменение процедуры не решает проблему ограниченного количества слотов для записи. По данным туроператоров, основная часть заявлений рассматривается в течение месяца, однако при высокой загрузке сроки могут увеличиваться до шести недель.

Напомним, что недавно причиной остановки приема документов на венгерские визы в Казани стали технические проблемы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что Венгрия остается одним из наиболее доступных направлений для получения шенгенской визы.

Наталья Жирнова

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