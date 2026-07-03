Эксперт объяснил, от чего зависит стоимость котенка
Ранее в Казани выставили на продажу пушистого за 195 тыс. рублей
Стоимость котенка зависит от многих факторов, в общей сложности критериев оценки около 100. Об этом сообщил «Реальному времени» кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.
— Среди основных — породистость родителей, наличие тестов о состоянии здоровья, титулов на выставках, популярность или редкость породы и возраст, — сказал собеседник издания.
Например, по его словам, родители «малыша» могли быть чемпионами мира на каком-либо соревновании. Кроме того, цены могут зависеть от конкретного питомника.
Ранее сообщалось, что самый дорогой котенок в Казани стоит 195 тыс. рублей.
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