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Эксперт объяснил, от чего зависит стоимость котенка

14:03, 03.07.2026

Ранее в Казани выставили на продажу пушистого за 195 тыс. рублей

Эксперт объяснил, от чего зависит стоимость котенка
Фото: Арсений Фавстрицкий

Стоимость котенка зависит от многих факторов, в общей сложности критериев оценки около 100. Об этом сообщил «Реальному времени» кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

— Среди основных — породистость родителей, наличие тестов о состоянии здоровья, титулов на выставках, популярность или редкость породы и возраст, — сказал собеседник издания.

Например, по его словам, родители «малыша» могли быть чемпионами мира на каком-либо соревновании. Кроме того, цены могут зависеть от конкретного питомника.

Ранее сообщалось, что самый дорогой котенок в Казани стоит 195 тыс. рублей.

Никита Егоров

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