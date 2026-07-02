Более половины казанцев планируют работать после выхода на пенсию

19% планируют устроиться на неполный рабочий день, 13% будут исходить из состояния здоровья, а 18% примут решение в зависимости от обстоятельств

Фото: Динар Фатыхов

Каждый пятый (23%) житель Казани абсолютно уверен, что после достижения пенсионного возраста продолжит работать, 19% планируют устроиться на неполный рабочий день, 13% будут исходить из состояния здоровья, а 18% примут решение в зависимости от обстоятельств. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса 1275 работающих россиян до 60 лет из городов-миллионников.



Свыше трети (42%) будут работать ради финансовой помощи детям и внукам, 35% не представляют свою жизнь без любимой работы, 28% для поддержания привычного уровня жизни, 25% из-за ипотеки и иных кредитных обязательств, а 16% ради сохранения финансовой независимости.

Участникам опроса также предложили назвать сумму, которой, по их мнению, хватит среднестатистическому пенсионеру на месяц комфортной жизни в 2026 году. Сумму до 30 тыс. рублей назвали 18%, от 30 до 50 тыс. рублей — 14%, почти треть (32%) уверены, что для этого достаточно 50–100 тыс. рублей, 15% считают комфортным доход в пределах 100–200 тыс. рублей, а 20% убеждены, что современному пенсионеру нужно минимум 200 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно.

Помимо основной работы, жители Казани рассматривают и другие источники дохода на период пенсионного возраста. Самым популярным способом сохранить заработок после выхода на пенсию оказались инвестиции и пассивный доход (41%). Еще 37% рассчитывают на личные накопления, а 36% планируют продать имущество. В топ-5 популярных источников дохода также вошли собственный бизнес (33%) и помощь от детей и внуков (32%)

— Программа долгосрочных сбережений действительно является эффективным инструментом долгосрочного планирования с софинансированием государства до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет, налоговыми вычетами и налоговыми льготами. Программа появилась относительно недавно, в 2024 году, и, как показал опрос, не все еще успели с ней ознакомиться, поэтому у нее большой потенциал для роста. Чем раньше человек принимает решение начинать копить, тем его финансовые цели становятся достижимее, — комментирует генеральный директор НПФ “Ренессанс накопления” Владислав Гусев.

Каждый восьмой казанец готов принять на пенсии финансовую помощь от своих детей при условии, что это не навредит их семейному бюджету, 20% убеждены, что помощь своим родителям-пенсионерам — это обязанность каждого, а 21% скорее откажутся от подобной поддержки.