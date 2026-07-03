В казанском аэропорту попросили пассажиров выезжать заранее в связи с дорожной обстановкой

На одном из участков вводятся временные ограничения

Фото: Реальное время

В казанском аэропорту посоветовали учитывать дорожную обстановку при планировании поездки по трассе Р239 Казань — Оренбург и при возможности выезжать заранее, чтобы избежать задержек. На одном из участков дороги вводятся временные ограничения, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ограничения затрагивают путепровод «Танковый переезд» на 14-м километре трассы Р239 в обоих направлениях. В этом районе проезжая часть будет сужена до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим постепенно снизят до 40 км/ч.

Ранее сообщалось, что во Франции потерпел крушение самолет, на котором летели парашютисты.

Никита Егоров