ВЦИОМ: уровень доверия Путину упал до 73,3%, рейтинг одобрения до 66,9%

ВЦИОМ представил итоги еженедельного опроса российских граждан

Фото: Динар Фатыхов

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю упал до 73,3%, рейтинг одобрения опустился до 66,9%. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам еженедельного опроса граждан с 22 по 28 июня.

На прошлой неделе Путину доверяли 76,7% респондентов, а уровень одобрения его работы составлял 70,4%.

Опросы ФОМ показали, что оценку работы президента считают положительной 70% опрошенных. При этом, по их данным, уровень доверия Путину, наоборот, вырос с 69 до 71%.

Напомним, на прошлой неделе в России возникла проблема дефицита топлива в отдельных регионах страны. При этом вице-премьер Александр Новак заявил, что сформирован достаточный объем запасов, а внутренний рынок обеспечен дизельным топливом в полном объеме. Сам президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны.

Зульфат Шафигуллин