Самый дорогой котенок в Казани стоит 195 тыс. рублей

Стоимость питомца обусловлена «хорошим большим ухом»

Фото: скриншот с сайта Авито

На сегодняшний день самого дорого котенка в Казани продают за 195 тыс. рублей. Речь идет об ориентальной породе. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Судя по описанию, стоимость питомца обусловлена «экстрим типом» и «хорошим большим ухом».

В целом в столице Татарстана насчитывается 193 предложения о продаже котят. Стоимость питомцев начинается от 5 тыс. рублей. Например, шотландцы и британцы продаются за 10—20 тыс. рублей, а мейн-куны стоят до 45 тыс. рублей.

Подробнее о том, от чего зависит стоимость животных, какие породы кошек в России самые популярные, на что стоит обратить внимание при покупке и сколько стоит минимальный кошачий набор, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров