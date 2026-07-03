Самый дорогой котенок в Казани стоит 195 тыс. рублей
Стоимость питомца обусловлена «хорошим большим ухом»
На сегодняшний день самого дорого котенка в Казани продают за 195 тыс. рублей. Речь идет об ориентальной породе. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.
Судя по описанию, стоимость питомца обусловлена «экстрим типом» и «хорошим большим ухом».
В целом в столице Татарстана насчитывается 193 предложения о продаже котят. Стоимость питомцев начинается от 5 тыс. рублей. Например, шотландцы и британцы продаются за 10—20 тыс. рублей, а мейн-куны стоят до 45 тыс. рублей.
Подробнее о том, от чего зависит стоимость животных, какие породы кошек в России самые популярные, на что стоит обратить внимание при покупке и сколько стоит минимальный кошачий набор, — в материале «Реального времени».
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