Минниханов вручил главе Союза палат и товарных бирж Турции орден «Дуслык»

Также стороны обсудили развитие бизнес-связей между Татарстаном и Турцией

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Союза палат и товарных бирж Турции во главе с президентом объединения Рифатом Хисарджиклыоглу.

Как отметил руководитель республики, Союз палат и товарных бирж вносит важный вклад в развитие бизнес-связей между Татарстаном и Турцией.

— Татарстан придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с турецкими партнерами. Республика выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией, — заметил раис республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он подчеркнул, что Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот составил 4,5 млрд долларов.

В ходе беседы стороны отметили перспективы развития сотрудничества в сфере автомобильной промышленности и автокомпонентов, в станкостроении и металлообработке, АПК, легкой промышленности, туризме, строительстве и ИТ.

Также Рустам Минниханов вручил Рифату Хисарджиклыоглу орден «Дуслык».

Союз палат и товарных бирж Турции (ТОВВ) является крупнейшей неправительственной организацией Турции, представляющей интересы частного сектора в правительственных органах. Организация оказывает помощь турецким промышленникам и предпринимателям в развитии их внешнеэкономической и торговой деятельности.

Ранее Минниханов обсудил с Фурсенко сотрудничество Татарстана с фондом медпомощи.

Никита Егоров